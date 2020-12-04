Существует ли шанс не слечь всей семьей, если один из ее членов заболел коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Человек, заболевший СОVID-19, до появления первых симптомов даже не подозревает, что болен, и спокойно общается с близкими.

Радио Sputnik 20:00