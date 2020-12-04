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Lenta.ru
Lenta.ru

Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи

В большинстве случаев после заражения срабатывает иммунная система, и не возникает совершенно никаких симптомов.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Можно ли избежать COVID-19, если в семье есть больной

Существует ли шанс не слечь всей семьей, если один из ее членов заболел коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Человек, заболевший СОVID-19, до появления первых симптомов даже не подозревает, что болен, и спокойно общается с близкими.
Радио Sputnik20:00
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Телеканал 360°

Иммунолог оценил вероятность заразиться коронавирусом внутри семьи

Телеканал 360°04:36
RT на русском

Иммунолог рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом

RT на русском01:26
Радио Sputnik

Можно ли избежать COVID-19, если в семье есть больной

Радио Sputnik20:00
ФАН

Иммунолог назвал способ избежать COVID-19 при наличии больного в семье

ФАН23:32
Известия

Врач рассказал о возможности избежать заражения COVID-19 внутри семьи

Известия22:08
РИА Новости

Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

РИА Новости20:10
РБК

Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

РБК00:09

Владимир Пресняков и Полина Гагарина стали лучшими поп-исполнителями года

Победителями в номинации "Лучший поп-исполнитель" стали Полина Гагарина и Владимир Пресняков, лучшей группой оказалась Little Big, однако ее представители отказались получать премию.
Политическая Экспертиза08:18

Microsoft выпустила обновление для Xbox Series X

Вкладка «Игровая активность» позволит быстро посмотреть в игре достижения, внутриигровые события, друзья и т.д. Обладатели подписки Xbox Game Pass смогут предварительно загружать игры из новой коллекции.
RuNews24.ru2 декабря в 01:03

Бузова отчитала Самбурскую, которая назвала «Дом-2» днищем

Настасья Самбурская, которая играет одну из ролей в сериале, не осталась в долгу и отметила, что Бородина, которая 16 лет ведёт скандальную передачу "Дом-2", сама тоже причастна к довольно безнравственному проекту.
Pravda.Ru06:01

Футболист Роман Широков в суде признал вину в избиении арбитра

Судья 105-го мирового судебного участка столичного района Сокольники приступил к рассмотрению уголовного дела экс-футболиста сборной России Романа Широкова, обвиняемого в избиении арбитра Никиты Данченкова.
BFM.ru07:25

Тесты подтвердили, что технология AMD Smart Access Memory заработала в платформе Intel

Технология изменения размера регистров Resizable BAR (Base Address Registers) является частью спецификаций интерфейса PCI Express начиная с версии 2.0 — она лежит в основе AMD Smart Access Memory (SAM), но уже не является эксклюзивом владельцев новых чипов Ryzen.
3DNewsвчера в 07:24

Дорогая Психея

За эти годы ученые узнали, что, в отличие от большинства астероидов, которые состоят из камней или льда, Психея в основном металлический объект.
Российская газета1 декабря в 10:51

Посольство проверяет информацию о задержании журналистов НТВ в Турции

«Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов», — заявили в МИД.
RT на русском07:11

RUAG Space представила новый мощный компьютер для космических спутников

Компания RUAG Space создала новый производительный компьютер для космических аппаратов в рамках программы передовых проектов в области телекоммуникационных систем Европейского космического агентства (ARTES).
Planet Todayвчера в 03:42

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с семиклассником

Уборщица школы № 49 в Хабаровске уволилась по собственному желанию из-за инцидента с семиклассником, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.
РИА Новости02:29