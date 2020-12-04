Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи
В большинстве случаев после заражения срабатывает иммунная система, и не возникает совершенно никаких симптомов.В источнике
С чего всё началось
Можно ли избежать COVID-19, если в семье есть больной
Существует ли шанс не слечь всей семьей, если один из ее членов заболел коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Человек, заболевший СОVID-19, до появления первых симптомов даже не подозревает, что болен, и спокойно общается с близкими.
Радио Sputnik20:00
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