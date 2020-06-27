Коронавирус
РБКИммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
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с чего всё началось
Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".Радио Sputnikвчера в 06:37
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Происшествия
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CT news вчера в 14:15
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Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание
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Shraibikus News вчера в 16:16
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Общество
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РБК вчера в 15:00
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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iReactor вчера в 23:07
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Армия и оружие
Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах
Ruposters.ru вчера в 05:07
Происшествия
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В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
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Общество
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Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций расистского характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
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Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
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Известия вчера в 10:49
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
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Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
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