Коронавирус

РБКРБКИммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
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с чего всё началось

Иммунолог рассказал, какая реакция на вакцину от коронавируса опасна

Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".
Радио Sputnikвчера в 06:37

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Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Lenta.ruвчера в 20:26

Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

РБКвчера в 22:18

Врач отметил тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

URA.Ruвчера в 21:30

Ученый назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

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Названы опасные симптомы после вакцинации от коронавируса

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Эксперт: после вакцины от коронавируса температура 38,6 – это нормально

Новые Известиявчера в 05:59

Профессор назвал возможные симптомы при испытании вакцины

VIPerson.ruвчера в 04:38
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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Происшествия

В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru вчера в 11:25
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Культура

Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов»

Взгляд.ру вчера в 23:57
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Интернет

Google выпустила новую версию приложения «Google Фото»

ИнфоСМИ вчера в 13:53
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Кино

Робот впервые утвержден на главную роль в фильме

Японского робота "Эрику", обладающего искусственным интеллектом, сыграет в научно-фантастическом фильме с лаконичным названием "b".
РБК вчера в 08:38
22
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
10
Общество

Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание

Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
Вести Подмосковья вчера в 12:37
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Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News вчера в 16:16
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
7
Общество

Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК вчера в 15:00
2
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
1
Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
15
Футбол

«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

Общественная служба новостей вчера в 13:08
3
Армия и оружие

Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах

Ruposters.ru вчера в 05:07
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru вчера в 12:04
134
Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за расизма

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций расистского характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
65
Политика

Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию

В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск вчера в 03:32
4,9K
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
23
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2K
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 25 июня в 05:28
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