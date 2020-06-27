Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".

с чего всё началось

Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.

Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

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