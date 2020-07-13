Коронавирус
ИзвестияИммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. Так, не заболеть можно, обладая сильным врожденным иммунитетом.
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с чего всё началось
Коронавирус еще продолжает распространяться среди людей. Как обезопасить себя от вируса и сохранить здоровье, kp.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Специалист назвал три варианта, когда человек может не заболеть при встрече c covid-19.Комсомольская правдавчера в 18:12
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Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:12
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