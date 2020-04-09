Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаИммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.
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с чего всё началось

Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога

Получается, что надеяться можно только на собственный иммунитет. Так ли это, и действительно от COVID-19 защищают прививки от других заболеваний и перенесенные ранее болезни, 5-tv.ru спросил у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея Поповича.
Пятый каналвчера в 20:44

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Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19

Комсомольская правдавчера в 22:31

Врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью

Московский Комсомолец02:44

«Нужно время»: Врач объяснил, спасает ли прививка БЦЖ от заражения коронавирусом

Царьградвчера в 23:56

Врач оценил влияние перенесенной кори и ветрянки на иммунитет к коронавирусу

Известиявчера в 23:20

Врач рассказал, есть ли у переболевших корью и ветрянкой иммунитет против коронавируса

Телеканал 360°02:07

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

РИА Новостивчера в 21:41

Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога

Пятый каналвчера в 20:44
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Здоровье

Вред средств защиты от коронавируса назвал эпидемиолог

Лучшим средством защиты от коронавируса остается карантин и избегание больших скоплений людей.
Соловей.Инфо вчера в 05:35
Технологии

Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной

Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Здоровье

В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом

В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:30
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Происшествия

В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами

Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.
REGNUM 04:20
Политика

Песков объяснил функции своего блокатора вирусов

Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
ФедералПресс 06:17
Общество

В Оренбуржье ужесточили меры к приезжающим из других регионов

Согласно документу, все въезжающие в наш регион обязаны заполнять анкету, указывая в ней сведения о месте жительства (пребывания) на территории Оренбургской области и номер контактного телефона.
Orenday.ru 06:36
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин потребовал создать условия для возвращения обычного графика работы.
Деловое.ТВ 06:21
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Piter.tv 02:58
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Общество

Школьники могут досрочно завершить учебный год

"Регионы имеют возможность изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате", - указывается в письме.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Авто

Fiat представил новый компактный пикап Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня вчера в 05:00
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ 07 апреля в 09:18
Общество

Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции

Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
БК55 07:13
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Общество

Орловцы начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет с июня

25 марта 2020 года президент Владимир Путин объявил, что все семьи, которые имеют право на материнский капитал, начиная с 1 апреля 2020 года в течении трех месяцев будут получать выплаты в размере 5000 рублей на ребенка до трех лет.
Орловские новости 07:02
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Общество

В России не отменят госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса

Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
МИР 24 06:11
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
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