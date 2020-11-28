«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время

По итогам основного времени на табло был ничейный счёт – 2:2. А в компенсированное время «Шахтёр» в большинстве вырвал победу за счёт голов Бегунова и Архипова и стал чемпионом страны.