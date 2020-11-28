Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам йоговское дыхание
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом специалист по особо опасным инфекциям рассказал в беседе с РИА Новости.В источнике
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Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.
РИА Новости22:21
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