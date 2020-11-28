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Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам йоговское дыхание

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом специалист по особо опасным инфекциям рассказал в беседе с РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.
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