Поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. В некоторых лабораториях уже проводится первый этап испытаний на людях. Однако, по мнению ученого, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса.

с чего всё началось

На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

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