Коронавирус
РИА НовостиИммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
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с чего всё началось
Поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. В некоторых лабораториях уже проводится первый этап испытаний на людях. Однако, по мнению ученого, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса.РИА Новостивчера в 20:14
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Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
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РИА Новости 26 мая в 10:05
Космос
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Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
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Известия 00:05
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости вчера в 04:49
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
По мнению автодилеров, падение продаж автомобилей в России по итогам июня составит максимум 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Наука
Шимпанзе общаются между собой с темпом, похожим на человеческий
МонаВиста вчера в 13:53
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 26 мая в 04:09
Экономика
В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами
Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 вчера в 05:16
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Единоборства
Россиянин Петр Ян сразится с Жозе Альдо за титул чемпиона UFC
Невские Новости вчера в 20:23
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Новое поколение седана представлено на российском рынке с двумя силовыми установками.
Tvoe-avto.com 26 мая в 06:29
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 26 мая в 08:28
Армия и оружие
Удар по построенной Турцией инфраструктуре военной базы в Мисрате могли нанести БПЛА ОАЭ
По последним сведениям, удар по территории базы в Мисрате нанесли ВВС ОАЭ. Отмечено, что применялись ударные беспилотники.
Военное обозрение 00:06
Происшествия
В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области.
РИА Новости 00:13
Происшествия
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
Шоу-бизнес
Гагарина сделала первое заявление на фоне слухов о разводе
Слово и Дело вчера в 03:30
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51