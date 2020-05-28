Коронавирус
РИА НовостиИммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам врача, современные технологии позволяют серьезно сократить время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Если раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, то теперь счет идет на месяцы и считанные годы.
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Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Космос
Объяснено появление загадочного космического вихря
Астрономы нашли новое объяснение загадочному вихрю вокруг звезды AB Aurigae, об обнаружении которого сообщалось на прошлой неделе.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Здоровье
Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав
Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Гаджеты
Появились первые изображения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050
Аналитики практически уверены, что Nvidia GeForce RTX 2050 станет бюджетным видеоускорителем с очень неплохой производительностью и небольшим ценником.
The GEEK 10:51
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Происшествия
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей
Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:19
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Культура
«Яндекс» продал свой первый сериал ТНТ
Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-медиа») сообщил, что этим летом покажет сериал «Проект "Анна Николаевна"».
Коммерсантъ 22:16
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Общество
Реке Хероте в Сочи вернули историческое название
Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
ЮГ Times 11:27
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Здоровье
Врач из детской больницы в Анжеро-Судженске заболел коронавирусом
Коронавирус у врача выявили 26 мая. Об этом в своём блоге рассказал мэр города Александр Рыбалко.
ВашГород.ру 20:55
Космос
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08