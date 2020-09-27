Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России
Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень
С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной.
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