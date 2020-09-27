С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной.

Комсомольская правда вчера в 07:04