Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России
Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень
И темпы прироста вызывают тревогу: - Так же начиналось в марте, - припомнили мы иммунологу-аллергологу Владимиру Болибоку в эфире Радио "КП".
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