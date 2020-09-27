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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

И темпы прироста вызывают тревогу: - Так же начиналось в марте, - припомнили мы иммунологу-аллергологу Владимиру Болибоку в эфире Радио "КП".
Комсомольская правдавчера в 07:04
Подробнее о событии
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Известия20:55
URA.Ru

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

URA.Ruвчера в 16:23
Life.ru

Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Life.ru19:48
Московский Комсомолец

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

РИА Новости19:06
РЕН ТВ

Врач рассказал о «козыре» России на случай обострения ситуации с COVID

РЕН ТВ20:51
Комсомольская правда

Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Всемирная автомобильная федерация FIA внесла изменения в процедуру награждения победителей накануне Гран При России Формулы 1. Теперь пилотам запрещается появляться на подиуме в одежде, отличающейся от формы их команды.
Motorsport.com Россия03:39

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
36

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ruвчера в 03:48
436

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPb25 сентября в 13:56
38

489 бывших офицеров и дипломатов подписали письмо в поддержку Байдена

Почти полтысячи отставных высших чиновников структур национальной безопасности США - генералы, адмиралы, послы и т.д. - выступили авторами открытого письма, в котором призвали американцев проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Газета.Ru25 сентября в 14:26
9

Медицинские маски улучшают металлом

Сотрудники Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС», Московского государственного университета и Института биохимической физики РАН выяснили, что маску можно сделать антибактериальной с помощью наночастиц металла.
Наука и жизньвчера в 02:03