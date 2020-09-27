Lil: «Испытал истинное удовольствие, играя в Доту эти 4 дня»

Давно не было такого, что, заходя в Доту, я чувствовал абсолютную уверенность в каждом тиммейте, в том, что каждый нажмет правильно кнопки, даст нужный фокус, уверенность в том, что у команды будет план и мы будем знать, что делать и как делать в любой момент игры вне зависимости ни от чего.