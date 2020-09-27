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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

И темпы прироста вызывают тревогу: - Так же начиналось в марте, - припомнили мы иммунологу-аллергологу Владимиру Болибоку в эфире Радио "КП".
Комсомольская правдавчера в 07:04
Подробнее о событии
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Известия20:55
РЕН ТВ

Врач рассказал о «козыре» России на случай обострения ситуации с COVID

РЕН ТВ20:51
Комсомольская правда

Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26
Московский Комсомолец

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

РИА Новости19:06
URA.Ru

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

URA.Ruвчера в 16:23
Life.ru

Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Life.ru19:48

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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Lil: «Испытал истинное удовольствие, играя в Доту эти 4 дня»

Давно не было такого, что, заходя в Доту, я чувствовал абсолютную уверенность в каждом тиммейте, в том, что каждый нажмет правильно кнопки, даст нужный фокус, уверенность в том, что у команды будет план и мы будем знать, что делать и как делать в любой момент игры вне зависимости ни от чего.
Cyber.sports.ru02:43

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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Глава UFC назвал грязным поступок Конора МакГрегора

Напомним, что в разговоре с главой UFC, состоявшемся в феврале текущего года, Конор МакГрегор обсудил возможных соперников, упомянув Диего Санчеса и Джастина Гэйтжи, а также сообщил о том, что не будет запасным в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который на тот момент еще не был отменен.
FightTime.ru02:55