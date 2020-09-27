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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной.
Комсомольская правдавчера в 07:04
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Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

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Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

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Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

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Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

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Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26

Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
РИА Новостивчера в 01:00
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На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

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Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

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Российская газетавчера в 23:30
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Чита.Ру23:19
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