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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной.
Комсомольская правдавчера в 07:04
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Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Известия20:55
Московский Комсомолец

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
Life.ru

Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Life.ru19:48
РЕН ТВ

Врач рассказал о «козыре» России на случай обострения ситуации с COVID

РЕН ТВ20:51
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

РИА Новости19:06
URA.Ru

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

URA.Ruвчера в 16:23
Комсомольская правда

Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

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RT на русскомвчера в 03:46
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
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