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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

С другой стороны, уже создалась определенная прослойка, которую мы называем «коллективный иммунитет». И этот коллективный иммунитет в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, то есть, у нас не будет такого экспоненциального взлета, как весной.
Комсомольская правдавчера в 07:04
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Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Известия20:55
РЕН ТВ

Врач рассказал о «козыре» России на случай обострения ситуации с COVID

РЕН ТВ20:51
URA.Ru

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

URA.Ruвчера в 16:23
Московский Комсомолец

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

РИА Новости19:06
Life.ru

Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Life.ru19:48
Комсомольская правда

Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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В работе новых Apple Watch выявили неточность

В работе умных часов Apple Watch Series 6, которые были представлены недавно, нашли неточность: гаджет не может давать верную информацию о насыщении кислородом крови пользователя.
Life.ru25 сентября в 06:09
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ruвчера в 08:49
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Бессимптомных пациентов с COVID в Забайкалье отправляют домой для разгрузки больниц

Врачи отправляют домой пациентов с коронавирусом без пневмонии и симптомов для меньшей загруженности больниц в Забайкальском крае, сообщила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова.
Чита.Ру23:19
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК17:47
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«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Москва, 24 сентября 2020, 05:30 — REGNUM Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.
REGNUM23 сентября в 22:30
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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