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Известия
Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень

Статистика по коронавирусу не радует уже который день. С начала сентября число новых выявленных случаев коронавируса пошло в рост. И уже два дня, как оно перевалило за 7 тысяч в сутки.
Комсомольская правдавчера в 07:04
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Известия

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

Известия20:55
РЕН ТВ

Врач рассказал о «козыре» России на случай обострения ситуации с COVID

РЕН ТВ20:51
Комсомольская правда

Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Комсомольская правдавчера в 07:26
Московский Комсомолец

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Московский Комсомолец19:37
РИА Новости

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

РИА Новости19:06
URA.Ru

Как будет развиваться пандемия коронавируса в России осенью. Прогноз иммунолога

URA.Ruвчера в 16:23
Life.ru

Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Life.ru19:48

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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Российский препарат от COVID-19 создали за четыре месяца — разработчик

Для изготовления отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» была создана полностью своя технология, заявила руководитель лаборатории, разработавшей лекарство, производственного комплекса «Биохимик» Елена Маскаева, 27 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна04:29
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
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Власти Москвы расширили список людей, кому рекомендована самоизоляция

Беременным и москвичам с болезнями иммунной, мочеполовой, костно-мышечной и эндокринной системы рекомендовано соблюдать самоизоляцию, сообщил департамент здравоохранения столицы.
Коммерсантъ25 сентября в 09:28
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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