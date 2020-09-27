Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России
Как объяснил врач, сейчас самые благоприятные условия для сезонного роста всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень
Статистика по коронавирусу не радует уже который день. С начала сентября число новых выявленных случаев коронавируса пошло в рост. И уже два дня, как оно перевалило за 7 тысяч в сутки.
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