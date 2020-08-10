Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ФАН
ФАН

Иммунолог заявил о существовании невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.В источнике
Арег Тотолянроссийский учёный
Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали.
С чего всё началось
Известия

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Известия17:01
Подробнее о событии
Невские Новости

Главный иммунолог Петербурга рассказал, кто не болеет КОВИД

Невские Новости02:02
78.ru

Главный иммунолог Петербурга назвал два парадокса коронавируса

78.ru00:55
Петербургский дневник

Иммунолог рассказал о людях, невосприимчивых к коронавирусу

Петербургский дневник00:26
Фонтанка.Ру

Учёный из Петербурга рассказал о людях, не восприимчивых к коронавирусу

Фонтанка.Ру00:50
РИА Новости

Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

РИА Новости21:33
URA.Ru

Иммунолог рассказал о самом загадочном явлении коронавируса

URA.Ru17:45
Известия

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Известия17:01

В России за сутки выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 118, общее число инфицированных достигло 892 654, заявили журналистам 10 августа в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В России за сутки выявили 5 118 новых случаев заражения коронавирусом
Парламентская газета03:41

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
414

Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
8

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
91

Deloitte намерена съехать из офиса в бизнес-центре «Белая площадь»

Международная аудиторская компания Deloitte планирует перевести свою российскую штаб-квартиру из бизнес-центра "Белая площадь" на Бутырском Валу в Москве в более дешевую локацию, сообщила газета "Коммерсант".
РИА Новости04:06

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
406