Иммунолог заявил о существовании невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Арег Тотолян российский учёный Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали.