Общество
REGNUMИмператор Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио. «Я взошёл на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме», — цитирует Нарухито Japan Times.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала подросших дочерей
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram своих подросших дочерей - 17-летнюю Лизу и 4-летнюю Беллу.
Хоккей
Тренер «Амура» оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи
Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
Армия и оружие
Косачев усомнился, что США применят силу против Турции из-за курдов-террористов в Сирии
Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о готовности применения военной силы против Анкары в случае необходимости является не уведомлением о намерениях, а продолжением полемики с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и до применения военной силы вряд ли дойдет.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Единоборства
Нурмагомедов взял уроки кулинарии у известного турецкого шеф-повара
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Турции посетил ресторан Hatay Medeniyetler Sofras, где вместе с местным шеф-поваром Бураком Оздемиром поучаствовал в приготовлении различных блюд.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Культура
Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»
Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Финансы
Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Общество
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Авто
АвтоВАЗ может выпустить аксессуары под брендом Lada Sport Line
Вероятно, «АвтоВАЗ» выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Гаджеты
Эксперты заявили, что iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Эксперты назвали причины популярности. По большей степени, iPhone 11 — это улучшенная и актуализированная версия iPhone Xr.
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.