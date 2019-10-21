Общество
РИА НовостиНовый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол
Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Армия и оружие
Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО
Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США
Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Хоккей
Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию
33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья
В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.