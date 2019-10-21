Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.

Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

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