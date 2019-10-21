Общество

РИА НовостиРИА НовостиНовый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

Новый император Японии Нарухито объявил о восшествии на престол. Церемонию транслировали все телеканалы страны.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Император Японии Нарухито взошел на престол

Газета.Ru08:15

Император Японии официально объявил о вступлении на престол

ТАСС05:51

Император Японии Нарухито вступил на престол

Телеканал 360°06:26

Японский император Нарухито взошел на престол

Вести.Ru06:22

В Японии начались мероприятия по восшествию на престол императора Нарухито

Вести ФМ04:20

В Японии отметили, что во время интронизации императора выглянуло солнце

РИА Новости08:06

В императорском дворца в центре Токио сегодня состоялась церемония интронизации нового императора

Эхо Москвы06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн

Назарбаев в Японии облачился во фрак

Вести.UZ09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Общество

Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров

Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
CNews 07:01
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Известия 09:44
Армия и оружие

СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru 08:22
Армия и оружие

Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО

Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
РБК 09:59
Происшествия

Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Цыгане всем табором пригрозили искалеченной в ДТП россиянке связями

Lenta.ru 08:30
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

ТАСС 08:54
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Армия и оружие

Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США

Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Политика

Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:54
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 09:23
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Происшествия

У жителя Забайкалья нашли пакет с золотыми слитками на 4 млн рублей

РЕН ТВ 09:14
Общество

Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Хоккей

Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию

33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».
Lenta.ru 10:16
Политика

Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия

Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья

В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.
REGNUM 08:43
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 07:57
Происшествия

В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены

63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 10:16
Армия и оружие

Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Газета.Ru 09:06
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище

На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:24
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 14:07
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нарухито
Японский император
126-й император Японии, старший сын императора Акихито, отрёкшегося от престола 30 апреля 2019 года. Первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное