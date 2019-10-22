Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме. Церемония интронизации состоялась во вторник, 22 октября, в "Сосновом зале" дворца в Токио.

Армия и оружие NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Игры Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.

Киберспорт Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Здоровье Названы причины появления камней в почках Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Общество Число заключенных в России обновило исторический минимум Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Политика Украинский министр назвал себя дебилом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Климова показала в Instagram младшую дочь Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам свою четырехлетнюю младшую дочь Беллу.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Космос Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.

Политика В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Армия и оружие Американских военных выгоняют из Ирака Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Шоу-бизнес Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.

Общество Названа самая бесполезная бытовая техника в России Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.

Экономика РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов.

Общество NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.