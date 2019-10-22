Общество
Комсомольская правдаИмператор Японии Нарухито официально взошел на престол
Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме. Церемония интронизации состоялась во вторник, 22 октября, в "Сосновом зале" дворца в Токио.
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Авто
Hummer возродят в виде электромобиля
SpeedMe 19 октября в 14:34
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Технологии
В Роскачестве объяснили, что делать, если украли смартфон
Если украли смартфон, то стоит предпринять ряд последовательных шагов, заявили в Роскачестве.
Южный Федеральный вчера в 13:00
Политика
Партия Трюдо побеждает на выборах в Канаде
Газета.Ru 02:57
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 08:09
Игры
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 07:22
Киберспорт
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Здоровье
Названы причины появления камней в почках
Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:24
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 18:10
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram младшую дочь
Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам свою четырехлетнюю младшую дочь Беллу.
Московский Комсомолец вчера в 10:31
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Политика
В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Газета.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Американских военных выгоняют из Ирака
Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.
News.ru 08:57
Космос
Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»
News.ru вчера в 08:09
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 07:42
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 07:45
Экономика
РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов.
Известия 07:46
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18