Политика

REGNUMREGNUMИмпичмент Трампу. В Белом доме призвали Пелоси одуматься

Представитель администрации Трампа подчеркнула, что в Белом доме рассчитывают на справедливое рассмотрение и справедливое решение Сената по вопросу импичмента. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси 5 декабря заявила, что Трампу будут предъявлены официальные обвинения в рамках процедуры импичмента.
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