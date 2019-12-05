Представитель администрации Трампа подчеркнула, что в Белом доме рассчитывают на справедливое рассмотрение и справедливое решение Сената по вопросу импичмента. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси 5 декабря заявила, что Трампу будут предъявлены официальные обвинения в рамках процедуры импичмента.

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Армия и оружие Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Музыка Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.

Кино Венсан Кассель привез в Москву новый фильм Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Происшествия Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Футбол Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.

Политика Депутат Рады рассказал о целях Украина на «нормандском» саммите Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Происшествия Бывших депутатов – братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию Как сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр.

Авто Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.