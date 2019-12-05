Политика
REGNUMИмпичмент Трампу. В Белом доме призвали Пелоси одуматься
Представитель администрации Трампа подчеркнула, что в Белом доме рассчитывают на справедливое рассмотрение и справедливое решение Сената по вопросу импичмента. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси 5 декабря заявила, что Трампу будут предъявлены официальные обвинения в рамках процедуры импичмента.
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Общество
Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Армия и оружие
Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Общество
Совет судей не захотел наказывать СМИ за фейки о судах
Недавно прошел слух, что СМИ будут наказывать за фейки о судах.
Музыка
Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге
Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Фигурное катание
Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
ГИБДД откажется от баллов на практическом экзамене на права
В ГИБДД планируют отказаться от баллов на практическом экзамене на получение водительских прав.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Футбол
Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК
Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы
В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
Политика
Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Политика
Депутат Рады рассказал о целях Украина на «нормандском» саммите
Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Происшествия
Бывших депутатов – братьев Глушковых экстрадировали из Грузии в Россию
Как сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр.
Авто
Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка
Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".
Шоу-бизнес
«Как помет мамонта»: Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой
Подписчики мужского пола, например, просто сошли с ума от вида балерины. Анастасию Волочкову разве что богиней не называли.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.