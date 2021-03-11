Объем импорта грузовых машин вырос на 76,9% — до 1,9 тысячи автомобилей на 107,2 миллиона долларов. Экспорт легковых автомобилей в первом месяце года упал на 9%. За границу было поставлено 4,7 тысячи машин на 63 миллиона долларов. Грузовых машин экспортировали на 7,4% больше, чем ранее.

С чего всё началось Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8 процента по сравнению с прошлым годом (до 5,708 миллиарда долларов), физический экспорт рухнул до 15,849 миллиона тонн (минус 27,1 процента), следует из данных Федеральной таможенной службы. Lenta.ru 05:03