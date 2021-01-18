Отмечается, что за отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $4,7 млрд. При этом в ноябре было импортировано 28,8 тыс. машин (–9,4% к октябрю 2020 года). Импорт грузовиков в январе — ноября упал на 22,3%, до 20,6 тыс. машин, общей стоимостью $1 млрд.

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