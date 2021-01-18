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Импорт автомобилей в Россию за 11 месяцев 2020 года снизился на 22%

Отмечается, что за отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $4,7 млрд. При этом в ноябре было импортировано 28,8 тыс. машин (–9,4% к октябрю 2020 года). Импорт грузовиков в январе — ноября упал на 22,3%, до 20,6 тыс. машин, общей стоимостью $1 млрд.В источнике
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Доходы России от продажи нефти рухнули

Lenta.ru03:37
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Падение ноябрьского экспорта черных металлов из РФ составило 21% - ФТС

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Агентство нефтегазовой информации

ФТС: В России в ноябре 2020 года по отношению к октябрю на 4,9% вырос экспорт нефтепродуктов

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OilCapital.ru

На 5,5% увеличила Россия экспортные поставки СПГ за 11 месяцев 2020 года

OilCapital.ru09:57
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Московский Комсомолец02:55
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Доходы России от продажи нефти рухнули

ПРАЙМ04:36
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Экспорт российского алюминия в январе - ноябре упал на 10,6%

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Экологи добились приостановки разрешения на стройку «Северного потока-2»

15 января BSH сообщило, что выдало разрешение на строительство двух участков «Северного потока-2» протяженностью 16,5 и 13,9 км. При этом ведомство отметило, что строительство трубопровода, который пройдет мимо охраняемой зоны обитания и отдыха морских птиц, не причинит заповеднику значительного вреда.
Экологи добились приостановки разрешения на стройку «Северного потока-2»
РБК10:00

В Ростовской области создают 83 пункта вакцинации «Спутником V»

Как уточнили в региональном штабе по противодействию распространения коронавируса в Ростовской области, изначально на Дону планировали организовать 12 прививочных кабинетов, однако из-за расширения перечня показаний к вакцинации, их количество увеличивают почти в 4 раза.
Наше время (г. Ростов-на-Дону)10:13

Рубль днем продолжает заметно дешеветь к доллару и евро из-за роста политических рисков

Рубль снижается вместе с другими валютами EM в рамках общего тренда, при этом на российскую валюту дополнительное давление оказывают политические новости: представители США и ЕС уже осудили задержание Навального в Москве.
Финмаркет08:58