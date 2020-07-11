с чего всё началось

По словам Макогона, показателя в 70 миллионов кубических метров в сутки удалось достичь за счет виртуального реверса и создания виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией. Импорт превысил уровень 2014 года, когда Украина прекратила импортировать газ из России.

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Общество В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6 537 человек.

Общество Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. 266

Общество Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. 5

Экономика В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии. 2

Политика «Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. 30

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Общество 89 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки На 13 июля в Саратовской области у 7 689 человек подтвержден коронавирус, выздоровели с начала эпидемии 4 241 человек, за сутки коварную хворь победили десять человек. 1,3K

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