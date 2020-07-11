с чего всё началось

По словам Макогона, показателя в 70 миллионов кубических метров в сутки удалось достичь за счет виртуального реверса и создания виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией. Импорт превысил уровень 2014 года, когда Украина прекратила импортировать газ из России.

Футбол ЦСКА — Рубин 1:1 В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином». 2

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 165

Экономика Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. 29

Автоспорт «Формула-1» опровергла перенос Гран-при Австрии в Венгрию Представители "Формулы-1" опровергли информацию о переносе Гран-при Венгрии в Австрию. Об этом сообщает журналист BBC Дженни Гоу.

Авто Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. 4

Футбол Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака» Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.

Технологии Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. 246

Автоспорт Райкконен объяснил, почему не смог в конце догнать Квята Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, как для него прошла гонка, в которой он занял 11-е место позади замкнувшего очковую зону Даниила Квята.

Здоровье В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. 952

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Музыка Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone. 18

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 15

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии. 388

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры. 20