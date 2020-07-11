с чего всё началось

По словам Макогона, показателя в 70 миллионов кубических метров в сутки удалось достичь за счет виртуального реверса и создания виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией. Импорт превысил уровень 2014 года, когда Украина прекратила импортировать газ из России.

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