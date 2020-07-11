Энергетика
Вести.RuИмпорт газа на Украину достиг шестилетнего максимума
По словам Макогона, показателя в 70 миллионов кубических метров в сутки удалось достичь за счет виртуального реверса и создания виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией. Импорт превысил уровень 2014 года, когда Украина прекратила импортировать газ из России.
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с чего всё началось
Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБКвчера в 15:31
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