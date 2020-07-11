с чего всё началось

Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг отметки 70 млн куб. м за сутки, что стало рекордным показателем с 2014 года. Об этом сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 15

Общество Малышева показала своего американского внука Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем. 27

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила. 57

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 989

Общество Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 20

Армия и оружие Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.

Происшествия При пожаре на корабле в США пострадали 11 моряков Моряки пострадали в результате пожара на борту корабля USS Bonhomme Richard, который пришвартовался к пристани военно-морской базы в Сан-Диего, Калифорния, передает USNI News. 39

Музыка Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone. 23

Игры Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.

Футбол «Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

Футбол «Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.

Экономика Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. 8

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 176