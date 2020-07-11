Энергетика
ИзвестияИмпорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года
Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг отметки 70 млн куб. м за сутки, что стало рекордным показателем с 2014 года. Об этом сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Суточный объем импортируемого из Евросоюза на Украину газа достиг отметки 70 млн куб. м и обновил рекорд 2014 года, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.РБКвчера в 15:31
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