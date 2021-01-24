Объемы импорта цельномолочных продуктов бьют рекорды. В 2020 году в страну было ввезено максимальное за последние шесть лет (с начала действия продуктового эмбарго) количество сыров, творога и сливочного масла. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Союзмолока».

С чего всё началось Объемы ввоза цельномолочных продуктов бьют рекорды Поставки цельномолочной продукции в Россию в 2020 году достигли максимума после введения продуктового эмбарго. Так, импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, а питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов — на 16%, до 442 тыс. тонн в год. Коммерсантъ 22 января в 14:09