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Импорт готовой молочной продукции в Россию в 2020 году побил рекорды прошлых лет

Объемы импорта цельномолочных продуктов бьют рекорды. В 2020 году в страну было ввезено максимальное за последние шесть лет (с начала действия продуктового эмбарго) количество сыров, творога и сливочного масла. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Союзмолока».В источнике
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Коммерсантъ

Объемы ввоза цельномолочных продуктов бьют рекорды

Поставки цельномолочной продукции в Россию в 2020 году достигли максимума после введения продуктового эмбарго. Так, импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, а питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов — на 16%, до 442 тыс. тонн в год.
Коммерсантъ22 января в 14:09
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Экономика сегодня

Белоруссия стала одним из главных поставщиков молочной продукции в РФ

Экономика сегодня03:03
Петербургский дневник

Импортных сыров в российских магазинах стало значительно больше

Петербургский дневник04:28
Народные новости

Поставки импортного сыра увеличились в России

Народные новости03:10
BFM.ru

Импорт готовой молочной продукции в Россию в 2020 году побил рекорды прошлых лет

BFM.ru08:42
ФАН

Импорт сыра в Россию рекордно вырос

ФАН02:47
Первый Севастопольский

Поставки импортного сыра в Россию бьют рекорды несмотря на эмбарго

Первый Севастопольскийвчера в 12:41
Коммерсантъ

Объемы ввоза цельномолочных продуктов бьют рекорды

Коммерсантъ22 января в 14:09

Пострадавшую от удара омоновца женщину в Санкт-Петербурге перевели в реанимацию

Женщину, которую ударил ногой омоновец в ходе прошедшей накануне в Санкт-Петербурге протестной акции, перевели в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили «РИА Новости».
Пострадавшую от удара омоновца женщину в Санкт-Петербурге перевели в реанимацию
Ведомости06:41