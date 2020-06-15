Экономика
ИА Красная ВеснаИмпорт и экспорт Китая падает после неожиданного скачка
После неожиданного роста в апреле 2020 года импорт и экспорт Китая по итогам мая упали на фоне замедления роста мировой экономики, 7 июня сообщает агентство Синьхуа.
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Армия и оружие
Защитники ДНР пресекли украинский обстрел окраины Донецка
Огневая активность противника своевременно была подавлена ответными адекватными действиями подразделений Народной милиции.
Журналистская правда 06:57
Общество
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
Авто
Российский Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс вчера в 05:25
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан страны в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Политика
Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок
Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:39
Происшествия
Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать
Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать
Городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции, сообщил член совета Иеремия Эллисон.
Взгляд.ру вчера в 18:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Коммерсантъ 07:09
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Политика
Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Общество
Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Русскоязычные байкеры взяли под охрану район Брайтон-Бич в Нью-Йорке
Район Брайтон-Бич в Нью-Йорке патрулируют русскоязычные байкеры.
Телеканал 360° 07:17
Экономика
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334
Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.
ТК Звезда 06:10
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Наука
Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий
Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана 01:26