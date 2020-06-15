Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИмпорт и экспорт Китая падает после неожиданного скачка

После неожиданного роста в апреле 2020 года импорт и экспорт Китая по итогам мая упали на фоне замедления роста мировой экономики, 7 июня сообщает агентство Синьхуа.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Культура

Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
1,3K
Армия и оружие

Защитники ДНР пресекли украинский обстрел окраины Донецка

Огневая активность противника своевременно была подавлена ответными адекватными действиями подразделений Народной милиции.
Журналистская правда 06:57
1
Общество

Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
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Авто

Российский Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс вчера в 05:25
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Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан страны в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
8
Общество

В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Политика

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:39
2
Происшествия

Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
8
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
73
Общество

Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать

Городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции, сообщил член совета Иеремия Эллисон.
Взгляд.ру вчера в 18:55
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
745
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,5K
Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
62
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
1K
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
84
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
32
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
46
Политика

Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:50
4
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
230
Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
62
Общество

Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
5
Общество

Русскоязычные байкеры взяли под охрану район Брайтон-Бич в Нью-Йорке

Район Брайтон-Бич в Нью-Йорке патрулируют русскоязычные байкеры.
Телеканал 360° 07:17
3
Экономика

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.
ТК Звезда 06:10
12
Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

REGNUM 06:20
577
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Наука

Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий

Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана 01:26
52
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