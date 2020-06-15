После неожиданного роста в апреле 2020 года импорт и экспорт Китая по итогам мая упали на фоне замедления роста мировой экономики, 7 июня сообщает агентство Синьхуа.

Импорт и экспорт Китая падает после неожиданного скачка

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