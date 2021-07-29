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Импорт из России в США резко вырос на фоне роста цен

В январе—мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с $3,8 до $6,7 млрд — по сравнению с тем же периодом прошлого года (см. инфографику).
РБК
Закупки в долларовом эквиваленте других сырьевых товаров тоже резко выросли, несмотря на действующие санкции.
Forbes
Импорт российских удобрений в США увеличился на 35%, до $0,5 млрд, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до $0,7 млрд.
РБК
Почти в полтора раза вырос импорт российских драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — 1,6 миллиарда долларов.
РИА Новости

С чего всё началось

Импорт из России в США резко вырос на фоне роста цен

В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.
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