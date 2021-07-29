Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» призвали премьер-министра Михаила Мишустина расширить список авиакомпаний, имеющих право перевозить туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская высказалась относительно отказа американской гимнастки Симоны Байлз от борьбы на Играх в Токио и выступила с критикой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).