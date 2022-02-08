ВедомостиИмпорт креветок в Россию вырос почти на 70%По итогам 2021 года импорт креветок в РФ вырос на 69,3%, до 84 тыс. тонн в натуральном выражении и на 89,6%, до $485,3 млн в деньгах.КоммерсантъВ Росрыболовстве отметили, что спрос на креветку вырос не только в России, но и на всех мировых рынках.Говорит МоскваВ Росрыболовстве уточнили, что импорт тигровых креветок в 2021 году вырос на 119%, тихоокеанских белых креветок — на 51%, северной креветки — почти на 50%, лангустинов — на 32% год к году.КоммерсантъИсполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что текущий импорт креветок сравним с пиковыми периодами 2012–2013 годов, когда Россия ввозила около 85 тыс. тонн продукта.КоммерсантъЧитать далееСвернутьФАНФАНВетеринария и жизньГазета.RuАБНАгротаймSfera.fmПодробнее о событииИмпорт креветок и рыбы в Россию вырос, а мяса упалSfera.fm02:05Креветки устремились в РоссиюКоммерсантъ16:57Самое цитируемоеВ 2021 году Россия нарастила импорт креветок на 70%Агротайм02:50В России резко вырос импорт креветокГоворит Москва02:45Глава ВАРПЭ Зверев: потребление рыбы в России снижается из-за падения реальных доходов населенияПРАЙМ03:43Импорт креветок в Россию вырос почти на 70%Ведомости01:51В 2021 году импорт креветок в Россию вырос на 70% и почти достиг рекорда 2012-2013 годовRetailer.ru01:44Показать ещёОценить26Поделиться