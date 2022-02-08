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Импорт креветок в Россию вырос почти на 70%

По итогам 2021 года импорт креветок в РФ вырос на 69,3%, до 84 тыс. тонн в натуральном выражении и на 89,6%, до $485,3 млн в деньгах.
Коммерсантъ
В Росрыболовстве отметили, что спрос на креветку вырос не только в России, но и на всех мировых рынках.
Говорит Москва
В Росрыболовстве уточнили, что импорт тигровых креветок в 2021 году вырос на 119%, тихоокеанских белых креветок — на 51%, северной креветки — почти на 50%, лангустинов — на 32% год к году.
Коммерсантъ
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что текущий импорт креветок сравним с пиковыми периодами 2012–2013 годов, когда Россия ввозила около 85 тыс. тонн продукта.
Коммерсантъ

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Импорт креветок и рыбы в Россию вырос, а мяса упал
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Креветки устремились в Россию
Коммерсантъ16:57
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