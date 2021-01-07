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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня

Стоит добавить, что Штаты на прошлой неделе также не импортировали жидкие углеводороды из Ирака (ранее объем достигал 123 тыс. б/с), а также Эквадора (305 тысяч баррелей в сутки). Вместе с этим Вашингтон значительным образом нарастил поставки из Колумбии — 337 тысяч баррелей нефти.В источнике
Kadara.ru
ИА Красная Весна
Центральная Служба Новостей
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Kadara.ru

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии

Kadara.ruвчера в 10:10
Центральная Служба Новостей

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня

Центральная Служба Новостейвчера в 02:46
Интерфакс

Импорт нефти в США из Саудовской Аравии достиг нуля впервые с 1985 года

Интерфакс6 января в 13:31
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