Стоит добавить, что Штаты на прошлой неделе также не импортировали жидкие углеводороды из Ирака (ранее объем достигал 123 тыс. б/с), а также Эквадора (305 тысяч баррелей в сутки). Вместе с этим Вашингтон значительным образом нарастил поставки из Колумбии — 337 тысяч баррелей нефти.

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