Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня
Стоит добавить, что Штаты на прошлой неделе также не импортировали жидкие углеводороды из Ирака (ранее объем достигал 123 тыс. б/с), а также Эквадора (305 тысяч баррелей в сутки). Вместе с этим Вашингтон значительным образом нарастил поставки из Колумбии — 337 тысяч баррелей нефти.В источнике
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Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня
Центральная Служба Новостейвчера в 02:46
Импорт нефти из Саудовской Аравии в США прекратился впервые за 35 лет
ИА Красная Весна6 января в 14:25