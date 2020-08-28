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REGNUM
REGNUM

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
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Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

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Общественная служба новостей

Россия начала отказываться от пальмового масла

Общественная служба новостей06:28
Lenta.ru

Россия начала отказываться от пальмового масла

Lenta.ru05:41
ИА Красная Весна

Россия снизила импорт пальмового масла — помогла пандемия

ИА Красная Весна05:00
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В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

РБК04:00
Говорит Москва

В Масложировом союзе России назвали раскрученным миф о вреде пальмового масла

Говорит Москва10:20

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.
РИА Новостивчера в 10:03

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)26 августа в 05:46
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25

Рошаль отметил профессионализм омских врачей, лечивших Навального

"Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было", - обратил внимание Рошаль, отметив, в частности, что больного "в короткие сроки довели до транспортабельного состояния", а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.
ТАСС07:58
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