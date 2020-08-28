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REGNUM
REGNUM

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

За первые шесть месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
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Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

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ЕС пригрозил Турции санкциями за буровую деятельность

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Piter.tv26 августа в 00:55
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