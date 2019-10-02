Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина возобновила импорт электроэнергии из России

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Газета.Ru17:26

Украина налаживает энергосвязи с Россией

Коммерсантъ15:25

Украина возобновила закупки российской электроэнергии

Lenta.ru11:12

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

РИА Новости12:25

«Интер РАО» подтвердила возобновление поставок электроэнергии на Украину

Известия12:24

Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

РБК12:59

СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

ТАСС09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Политика

«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады

«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Происшествия

В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа

30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Происшествия

Полиция Багдада открыла огонь по протестующим и ранила 200 человек

Силовики открыли огонь и ранили сотни людей, по меньшей мере двое погибли, передает Al-Arabiya.
Lenta.ru 12:35
Футбол

Роналду вышел на первое место по количеству побед в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству побед в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote Live.
РБК 11:54
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Армия и оружие

КНДР подтвердила пуск ракет с подводной лодки

REGNUM 17:43
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Общество

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 30 сентября в 17:52
Культура

Шоумен Михаил Галустян переходит на телеканал СТС

Давыдов.Индекс 02:21
Культура

Умер известный чешский исполнитель Карел Готт

Ридус 05:54
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru 07:45
Происшествия

Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru 12:23
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Известия 17:50
Технологии

Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation

Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
REGNUM 03:34
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Общество

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru вчера в 05:43
Общество

В России вступил в силу запрет курения на балконах

С 1 октября вступает в силу запрет МЧС на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
Газета.Ru вчера в 01:23
Футбол

Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Происшествия

Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве

РБК 09:04
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Гаджеты

В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Российская газета 11:14
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК 17:56
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

Убийцу кондуктора трамвая во Владивостоке нашла собака-ищейка

REGNUM 02:35
Политика

Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное