За все последующее время поставки саудовской нефти ни разу не достигали нулевого показателя. Отмечается, что еще на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии Соединенными Штатами составлял 118 тысяч баррелей в сутки (б/с).

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