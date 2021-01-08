Импорт саудовской нефти в США впервые с 1985 года оказался нулевым
За все последующее время поставки саудовской нефти ни разу не достигали нулевого показателя. Отмечается, что еще на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии Соединенными Штатами составлял 118 тысяч баррелей в сутки (б/с).В источнике
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Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня
Центральная Служба Новостейвчера в 02:46
Импорт нефти из Саудовской Аравии в США прекратился впервые за 35 лет
ИА Красная Весна6 января в 14:25