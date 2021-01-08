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Импорт саудовской нефти в США впервые с 1985 года оказался нулевым

За все последующее время поставки саудовской нефти ни разу не достигали нулевого показателя. Отмечается, что еще на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии Соединенными Штатами составлял 118 тысяч баррелей в сутки (б/с).В источнике
ФАН
Kadara.ru
Центральная Служба Новостей
ИА Красная Весна
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ФАН

Импорт саудовской нефти в США впервые с 1985 года оказался нулевым

ФАН12:06
Kadara.ru

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии

Kadara.ruвчера в 10:10
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Импорт нефти из Саудовской Аравии в США впервые с 1985 года достиг нулевого уровня

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«В ночь на понедельник резко похолодает до минус 15 – минус 20 градусов, местами минус 20 – минус 25, а днем минус 11 – минус 16, во вторник под утро минус 19 – минус 24, местами минус 27, после полудня всего минус 13 – минус 18, что аномально холодно и на 10 градусов ниже положенного в середине зимы», - говорится в сообщении.
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