Политика
Вести.RuКитай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США
Московский Комсомолецвчера в 09:16
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников
Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Технологии
Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом
Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
Экономика
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
МИР 24 вчера в 18:50
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста
На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС.
Российская газета вчера в 13:36
Общество
Выпускников могут ждать трудности в поиске работы из-за коронавируса
Трудности в поиске работы могут ждать выпускников из-за коронавируса.
Псковское агентство информации 00:00
Происшествия
Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области
Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
MedikForum.ru вчера в 00:11
Политика
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе.
Lenta.ru вчера в 18:32
Общество
Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня
Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
Общество
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации
Для граждан наказание за отказ от вакцинации может составлять от 5 до 7 тысяч рублей, до 10 тысяч – для должностных лиц.
Deita.ru 30 мая в 16:15
Наука
Причину меньшей уязвимости детей к коронавирусу нашли ученые
Специалисты назвали причину меньшей уязвимости детей к возбудителю новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 12:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Общество
Италия надеется принять российских туристов уже 15 июня
На 1 июня Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.
Плюс один +1 вчера в 06:10
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Кино
Определен лучший российский фильм года по версии российских продюсеров
Фильм Клима Шипенко "Текст" признали лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Астрахань FM 02:34
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08