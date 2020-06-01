Политика

Вести.RuВести.RuКитай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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Китай воздержится от американской еды

Коммерсантъвчера в 18:02

Reuters: госкомпании КНР продолжили закупку сои у США, несмотря на запрет властей

ТАССвчера в 17:33

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Вести.Ruвчера в 07:57

Китай собрался ограничить импорт сельхозпродукции из США

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США и Китай оказались на пороге торговой войны

Lenta.ruвчера в 10:37

Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США

Московский Комсомолецвчера в 09:16

Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Рамблервчера в 11:36
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Общество

Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников

Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Технологии

Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом

Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
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Экономика

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
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Наука

«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
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Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
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Общество

В Нью-Йорке введен комендантский час

МИР 24 вчера в 18:50
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Происшествия

В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста

На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС.
Российская газета вчера в 13:36
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Общество

Выпускников могут ждать трудности в поиске работы из-за коронавируса

Трудности в поиске работы могут ждать выпускников из-за коронавируса.
Псковское агентство информации 00:00
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Происшествия

Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области

Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
MedikForum.ru вчера в 00:11
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Политика

Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе.
Lenta.ru вчера в 18:32
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Общество

Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня

Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
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Общество

На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту

Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Общество

Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации

Для граждан наказание за отказ от вакцинации может составлять от 5 до 7 тысяч рублей, до 10 тысяч – для должностных лиц.
Deita.ru 30 мая в 16:15
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Наука

Причину меньшей уязвимости детей к коронавирусу нашли ученые

Специалисты назвали причину меньшей уязвимости детей к возбудителю новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток вчера в 12:46
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
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Общество

Италия надеется принять российских туристов уже 15 июня

На 1 июня Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.
Плюс один +1 вчера в 06:10
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
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Кино

Определен лучший российский фильм года по версии российских продюсеров

Фильм Клима Шипенко "Текст" признали лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
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Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
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