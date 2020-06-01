Политика
ГЛАС.RUИмпорт сельхозпродукции из США приостанавливает Китай
При принятие дальнейших мер от Вашингтона в отношении Гонконга или Пекина, КНР расширит список продукции, которую запретит приобретать своим компаниям. Ранее Пекин призвал запретить притеснения китайских студентов на территории США.
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Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Экономика
Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Власти Петербурга решили радикально сэкономить на стройке Московско-Дунайской развязки.
REGNUM 05:56
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
В Ford F-350 2008 года также оказался капризный 6,4-литровый дизельный двигатель.
Tvoe-avto.com 10:26
Спорт
«Не понимаю, как современный человек может согласиться на ЭПО». Лыжница Ермошина рассказала о допинге
Бывший член сборной России по лыжным гонкам Полина Ермошина поделилась рассуждениями на тему допинга.
Спорт-Экспресс 10:00
Технологии
Портал «Рамблер» начал производить собственные подкасты
Портал «Рамблер» начал производство собственных подкастов и запустил два новых проекта.
Rambler News Service 10:16
Общество
Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Лебедева заместителем министра внутренних дел — начальником следственного департамента МВД России.
Первое антикоррупционное СМИ 09:35
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита
Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
РИА Новости 04:22
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Футбол
ФК «Уфа» занял второе место по прибыльности в России
Футбольный клуб «Уфа» по итогам 2019 года занял вторую строчку по прибыльности в Российской Премьер-Лиге в 2019 году.
Уфимские нивы 10:27
Политика
В России 1 июля объявят выходным
Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 10:27
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
Общество
Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»
Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
Здоровье
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайной
О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта.
Высота 102 06:21
Здоровье
Никитин назвал причину роста новых заражений
Напомним, Нижегородская область 19 мая вышла на первый этап снятия ограничений, снизив коэффициент распространения заражения до 1. Однако сейчас регион снова наращивает темпы по приросту заболевших.
Открытый Нижний 07:30
Экономика
Банк «Зенит» предлагает вклад «Юбилейный»
Банк "Зенит" предлагает открыть новый вклад "Юбилейный".
Банки.ру 10:00
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в гостиницах и других местах для временного проживания.
Право.ру 09:28
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Общество
В Пензенской области начался первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничений в рамках режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции начинается в Пензенской области.
Smi58.ru 09:02
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
RT на русском 08:39
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Гаджеты
Производство iPhone 12 может стартовать в июле
По информации портала DigiTimes, компания Apple займется производством iPhone 12 в июле 2020 года.
Деловое.ТВ 09:50
Футбол
«Арсенал» предложил Обамеянгу новый контракт
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в «Арсенале».
Sports.ru 04:24
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48