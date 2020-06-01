Общество
ГЛАС.RUИмпорт сельхозпродукции из США приостанавливает Китай
При принятие дальнейших мер от Вашингтона в отношении Гонконга или Пекина, КНР расширит список продукции, которую запретят приобретать своим компаниям. Ранее Пекин призвал запретить притеснения в сторону китайских студентов на территории США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Lenta.ru 09:37
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Общество
В Вологодской области запустят первую волну снятия ограничительных мер
При условии всех необходимых мер предосторожности в Вологодской области ослабят ряд ограничений.
Онлайн Вологда 09:21
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Политика
Правительство разработало план по восстановлению экономики
Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Игры
Поставки ретроконсолей Atari VCS стартуют в середине июня
Ресурс Engadget сообщил, что первые консоли Atari VCS будут отправлены участникам коллективного финансирования в середине июня.
Игромания.ру 09:29
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Прокуроры просят для генерала Игоря Качева два года колонии-поселения
Взгляд-инфо 08:33
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Происшествия
Адвокат: дело основателя паблика «Омбудсмен полиции» могут передать в СК
Расследование уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова могут передать из МВД в Следственный комитет России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 08:01
Общество
Свердловский губернатор продлил особый режим до 8 июня
Екатеринбург, 1 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения.
REGNUM 09:25
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
РИА Новости 08:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Религия
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса
На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35
Авто
Программы льготного автокредитования стали доступнее в РФ
С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования.
Тарантас Ньюс 05:33
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48