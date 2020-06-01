Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUИмпорт сельхозпродукции из США приостанавливает Китай

При принятие дальнейших мер от Вашингтона в отношении Гонконга или Пекина, КНР расширит список продукции, которую запретят приобретать своим компаниям. Ранее Пекин призвал запретить притеснения в сторону китайских студентов на территории США.
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Импорт сельхозпродукции из США приостанавливает Китай

ГЛАС.RU09:55

Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США

Московский Комсомолец09:16

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Вести.Ru07:57

Reuters: Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои и свинины у США

ТАСС08:43

Источники сообщают, какие американские продукты попали в «черный список» Китая

Новостной фронт07:21

Китай частично приостановил импорт сельхозпродукции из США

Вестник Кавказа07:07

Китай приостанавливает импорт сельхозпродукции из США из-за Гонконга

Зерно Он-Лайн05:45
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Футбол

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов

Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Политика

Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Lenta.ru 09:37
Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
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Общество

В Вологодской области запустят первую волну снятия ограничительных мер

При условии всех необходимых мер предосторожности в Вологодской области ослабят ряд ограничений.
Онлайн Вологда 09:21
Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
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Политика

Правительство разработало план по восстановлению экономики

Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
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Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
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Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
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Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Авто

Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
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Игры

Поставки ретроконсолей Atari VCS стартуют в середине июня

Ресурс Engadget сообщил, что первые консоли Atari VCS будут отправлены участникам коллективного финансирования в середине июня.
Игромания.ру 09:29
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Происшествия

Прокуроры просят для генерала Игоря Качева два года колонии-поселения

Взгляд-инфо 08:33
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Происшествия

Адвокат: дело основателя паблика «Омбудсмен полиции» могут передать в СК

Расследование уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова могут передать из МВД в Следственный комитет России, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 08:01
Общество

Свердловский губернатор продлил особый режим до 8 июня

Екатеринбург, 1 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Свердловской области продлён режим безопасного поведения.
REGNUM 09:25
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Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
РИА Новости 08:11
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Религия

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса

На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35
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Авто

Программы льготного автокредитования стали доступнее в РФ

С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования.
Тарантас Ньюс 05:33
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
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