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Импорт шин в Россию в первом полугодии вырос на 28%

Импорт шин в Россию в январе-июне вырос на 28% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
ТАСС
В статистике учтены шины как для автомобилей, так и для спец- и сельхозтехники.
Коммерсантъ
Тогда в стране остановились крупные шинные производства иностранных брендов — Bridgestone, Continental (позднее был перезапущен), Michelin и Yokohama, европейские игроки также заявили о прекращении импорта, и уже в апреле объемы ввоза удвоились.
Коммерсантъ
По итогам первых шести месяцев 2022 года доля импортных шин на российском рынке составила 30%.
ТАСС

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