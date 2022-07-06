Тогда в стране остановились крупные шинные производства иностранных брендов — Bridgestone, Continental (позднее был перезапущен), Michelin и Yokohama, европейские игроки также заявили о прекращении импорта, и уже в апреле объемы ввоза удвоились.
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД и экс-главы петербургского ведомства Сергея Умнова и других высокопоставленных сотрудников городской полиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.
Мировой судья московского района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.