Экономика
ВедомостиИмпорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первой половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1000 т, ранее Россия импортировала до 100 000 т в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.
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с чего всё началось
Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам этого года поставки свинины в Россию достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. В итоге импорт не превысит 1% от объема потребления этого мяса, который в 2020 году оценивается в 4,1 млн тонн.Коммерсантъ28 июля в 18:38
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