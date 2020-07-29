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Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первой половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1000 т, ранее Россия импортировала до 100 000 т в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Россия закрылась от свинины

Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам этого года поставки свинины в Россию достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. В итоге импорт не превысит 1% от объема потребления этого мяса, который в 2020 году оценивается в 4,1 млн тонн.
Коммерсантъ18:38
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Уралинформбюро

Свинина в Россию не едет

Уралинформбюро03:34
Народные новости

Эксперт Калинин: санкции идут на пользу отечественному мясному комплексу

Народные новости09:32
Экономика сегодня

Эксперты зафиксировали снижение импорта свинины в Россию

Экономика сегодня05:50
Lenta.ru

России оказались не нужны иностранные свиньи

Lenta.ru05:13
Piter.tv

В России снизился импорт иностранной свинины

Piter.tv11:05
Ведомости

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Ведомости21:39
Коммерсантъ

Россия закрылась от свинины

Коммерсантъ18:38

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве

Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу.
Газета.Ru10:17
5

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
71

Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс10:37
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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru11:12
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В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС10:58
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