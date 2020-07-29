Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первой половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1000 т, ранее Россия импортировала до 100 000 т в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.