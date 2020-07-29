Экономика
ВедомостиИмпорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первой половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1000 т, ранее Россия импортировала до 100 000 т в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.
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Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
РЕН ТВ вчера в 18:16
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году
Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 02:43
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
Футбол
«Ахмат» после назначения Талалаева расстался с тремя футболистами
ProstoProSport вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Футбол
«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
Soccer.ru 04:11
Футбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС Спорт 04:24
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Политика
Глава Кинешмы уходит в отставку
В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
Ивтелерадио 01:52
Политика
В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru вчера в 17:06
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука вчера в 06:37
Кино
Появился первый отзыв на «Довод» от простых зрителей
Первые зрители охарактеризовали «Довод» как очень качественный, красивый и впечатляющий фильм.
Popcornnews.ru 05:30
Игры
В сети появился 13-минутный геймплейный ролик NieR Re[in]carnation
В Японии проходит закрытое бета-тестирование мобильной NieR Re[in]carnation, творческим руководителем которой выступает создатель серии Йоко Таро.
Игромания.ру 04:54
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Модель сербско-хорватского происхождения Сорайя Вучелич намекнула о тайной связи с супругом телеведущей Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
Блокнот.ру 03:59
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Футбол
Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке
Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Общество
За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ
Выпускники школ Томской области показали высокий уровень знаний по химии: из 651 участника 116 человек получили высокую оценку — от 81 балла и выше, что на 5 процентов превосходит результат прошлого года.
НИА-Томск 05:25
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики по поводу досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.
РИА Новости 04:49
Политика
Супруга Цепкало рассказала, почему ее муж сбежал в РФ, а не на Украину
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника рассказала, почему оппозиционер принял решение уехать в Россию.
Украина.ру 05:21