Экономика

ВедомостиВедомостиИмпорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений. По итогам первой половины 2020 г. он сократился на 98%, до 1000 т, ранее Россия импортировала до 100 000 т в год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и экспертов.
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России оказались не нужны иностранные свиньи

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Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
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К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
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Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине

Lenta.ru вчера в 19:20
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Политика

Глава Кинешмы уходит в отставку

В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
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В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv вчера в 08:22
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Общество

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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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Политика

Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
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В сети появился 13-минутный геймплейный ролик NieR Re[in]carnation

В Японии проходит закрытое бета-тестирование мобильной NieR Re[in]carnation, творческим руководителем которой выступает создатель серии Йоко Таро.
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Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

Модель сербско-хорватского происхождения Сорайя Вучелич намекнула о тайной связи с супругом телеведущей Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
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Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений

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Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника рассказала, почему оппозиционер принял решение уехать в Россию.
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