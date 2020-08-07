Импорт свинины в Россию приблизился к нулю
Экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 87 830 тонн (на $144 млн) против 44 730 тонн годом ранее, при этом существенно улучшилась структура экспорта, говорится в презентации.В источнике
С чего всё началось
Импорт свинины в Россию приблизился к нулю
В I полугодии 2020 года импорт свинины в Россию "почти обнулился", экспорт вырос почти в два раза, следует из презентации Национального союза свиноводов. Полугодовой импорт составил 1400 тонн блочной свинины против 56 500 тонн годом ранее.
Интерфакс09:42
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