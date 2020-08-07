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Интерфакс
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 87 830 тонн (на $144 млн) против 44 730 тонн годом ранее, при этом существенно улучшилась структура экспорта, говорится в презентации.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

В I полугодии 2020 года импорт свинины в Россию "почти обнулился", экспорт вырос почти в два раза, следует из презентации Национального союза свиноводов. Полугодовой импорт составил 1400 тонн блочной свинины против 56 500 тонн годом ранее.
Интерфакс09:42
Подробнее о событии
News.ru

Импорт свинины в Россию значительно упал

News.ru15:04
Вести Подмосковья

Россия практически перестала покупать за границей свинину

Вести Подмосковья13:29
Финмаркет

Импорт свинины в РФ в 1-м полугодии упал до 1,4 тыс. тонн

Финмаркет09:01
Аргументы и Факты

Импорт свинины в Россию в первом полугодии упал почти до нуля

Аргументы и Факты11:55
ИА Красная Весна

Экспорт свинины из России вырос почти вдвое на фоне роста мировых цен

ИА Красная Весна10:27
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Интерфакс09:42
Взгляд.ру

Россия удвоила экспорт свинины

Взгляд.ру12:06

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
REGNUM13:41
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Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.
Интерфакс16:02
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Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.
Интерфакс05:14
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Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47

Гендиректор «Локомотива» назвал позором утверждение регламента Суперкубка в день матча

Гендиректор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе считает недопустимой ситуацию, при которой регламент проведения матча за Суперкубок России утверждается в день игры.
ТАСС Спорт16:01

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52
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Ювентус — Лион 2:1 (2-й тайм)

Тренерские штабы итальянского «Ювентуса» и французского «Лиона» назвали стартовые составы команд на ответный матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport14:21

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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