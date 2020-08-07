Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Аргументы и Факты 2

Экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 87 830 тонн (на $144 млн) против 44 730 тонн годом ранее, при этом существенно улучшилась структура экспорта, говорится в презентации.