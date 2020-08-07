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Интерфакс
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 87 830 тонн (на $144 млн) против 44 730 тонн годом ранее, при этом существенно улучшилась структура экспорта, говорится в презентации.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

В I полугодии 2020 года импорт свинины в Россию "почти обнулился", экспорт вырос почти в два раза, следует из презентации Национального союза свиноводов. Полугодовой импорт составил 1400 тонн блочной свинины против 56 500 тонн годом ранее.
Интерфакс09:42
Подробнее о событии
News.ru

Импорт свинины в Россию значительно упал

News.ru15:04
Вести Подмосковья

Россия практически перестала покупать за границей свинину

Вести Подмосковья13:29
Интерфакс

Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Интерфакс09:42
Аргументы и Факты

Импорт свинины в Россию в первом полугодии упал почти до нуля

Аргументы и Факты11:55
ИА Красная Весна

Экспорт свинины из России вырос почти вдвое на фоне роста мировых цен

ИА Красная Весна10:27
Взгляд.ру

Россия удвоила экспорт свинины

Взгляд.ру12:06
Финмаркет

Импорт свинины в РФ в 1-м полугодии упал до 1,4 тыс. тонн

Финмаркет09:01

Ювентус — Лион 1:1 (Перерыв)

Криштиану Роналду и Гонасало Игуаин выйдут в стартовом составе туринского "Ювентуса" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона", сообщается на сайте УЕФА.
Ювентус — Лион 1:1 (Перерыв)
РИА Новости14:36

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufa11:40
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Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31
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Самолеты ВВС Великобритании сопроводили корабль ВМФ РФ в Северном море

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, несколько истребителей Typhoon и самолет-заправщик VIP Voyager ВВС Соединенного Королевства сопровождали проход патрульного корабля ВМФ РФ "Василий Быков" через Северное море.
ПолитРоссия09:46