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Импорт свинины в Россию упал до минимальных за 30 лет значений

По итогам первого полугодия импорт свинины в Россию упал на 98%, тем самым достигнув минимальных за 30 лет значений, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что поставки этого вида мяса сократились на 98%, до 1 тыс. тонн, хотя ранее Россия импортировала до 100 тыс. тонн в год.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Россия закрылась от свинины

Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам этого года поставки свинины в Россию достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. В итоге импорт не превысит 1% от объема потребления этого мяса, который в 2020 году оценивается в 4,1 млн тонн.
Коммерсантъ18:38
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ИА Красная Весна

Импорт свинины рухнул на 98%, но это не страшно

ИА Красная Весна11:38
Коммерсантъ

Россия закрылась от свинины

Коммерсантъ18:38
Народные новости

Эксперт Калинин: санкции идут на пользу отечественному мясному комплексу

Народные новости09:32
Экономика сегодня

Эксперты зафиксировали снижение импорта свинины в Россию

Экономика сегодня05:50
Lenta.ru

России оказались не нужны иностранные свиньи

Lenta.ru05:13
Ведомости

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Ведомости21:39
Piter.tv

В России снизился импорт иностранной свинины

Piter.tv11:05

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru09:22
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
РИА Новости08:52
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«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений

Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
Индикатор11:19

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru06:50
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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru11:12
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