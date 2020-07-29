Импорт свинины в Россию упал до минимальных за 30 лет значений
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По итогам первого полугодия импорт свинины в Россию упал на 98%, тем самым достигнув минимальных за 30 лет значений, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что поставки этого вида мяса сократились на 98%, до 1 тыс. тонн, хотя ранее Россия импортировала до 100 тыс. тонн в год.В источнике
С чего всё началось
Россия закрылась от свинины
Согласно прогнозам аналитиков Россельхозбанка, по итогам этого года поставки свинины в Россию достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет ввоза из стран ЕАЭС. В итоге импорт не превысит 1% от объема потребления этого мяса, который в 2020 году оценивается в 4,1 млн тонн.
Коммерсантъ18:38
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