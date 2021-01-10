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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Импорт угля для индийских электростанций сократился на 16%

Импорт некоксующегося угля в Индию через 12 крупнейших портов составил 55,16 млн тонн за период с апреля по декабрь 2020 года, 6 января сообщает индийская газета The Economic Times. По сравнению с тем же периодом 2019 года снижение составило 16,43%.В источнике
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На украинских электростанциях заканчивается уголь

Лишь однажды, в начале сентября 2019 года, на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось еще меньше угля (0,8 миллиона тонн), но тогда его запасы начали быстро наращивать, и к Новому году энергетики рапортовали о запасах в 2,6 миллиона тонн.
РИА Новостивчера в 00:00
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Электростанции Украины столкнулись с сокращением запасов угля

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На украинских электростанциях заканчивается уголь

РИА Новостивчера в 00:00

Три человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе в Ленобласти

Накануне, 8 января, в дневное время в Ломоносовском районе Ленинградской области во время тренировочных полетов столкнулись два легкомоторных самолёта: один из них сумел приземлиться, второй рухнул - погибли три человека.
Три человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе в Ленобласти
Кривое-зеркало.ру9 января в 01:01

Обнаружен новый тип сверхпрочной химической связи водорода

Новый тип связи показывает, что разрыв между мощными ковалентными связями, которые связывают молекулы вместе, и слабыми водородными связями, образующимися между молекулами, и могут быть разрушены чем-то таким простым, как размешивание соли в стакане воды, не так очевиден, как подсказывают учебники химии.
ГЛАС.RU8 января в 03:23

Путин обсудил с Макроном встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении

В ходе переговоров политики обсудили предстоящую встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве, в ходе которой планируется обсуждение урегулирования ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.
Газета.Ruвчера в 07:42