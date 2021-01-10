Импорт некоксующегося угля в Индию через 12 крупнейших портов составил 55,16 млн тонн за период с апреля по декабрь 2020 года, 6 января сообщает индийская газета The Economic Times. По сравнению с тем же периодом 2019 года снижение составило 16,43%.

С чего всё началось На украинских электростанциях заканчивается уголь Лишь однажды, в начале сентября 2019 года, на складах ТЭС и ТЭЦ оставалось еще меньше угля (0,8 миллиона тонн), но тогда его запасы начали быстро наращивать, и к Новому году энергетики рапортовали о запасах в 2,6 миллиона тонн. РИА Новости вчера в 00:00