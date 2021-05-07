Импорт в Россию из дальнего зарубежья в апреле вырос на 50%
В апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 48,7% и составил $22,42 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Импорт в январе—апреле 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $78,38 млрд.В источнике
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Россия в январе - апреле увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 25%
Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - апреле 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $78,38 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
ТАССвчера в 06:25
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