В апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 48,7% и составил $22,42 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Импорт в январе—апреле 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $78,38 млрд.

С чего всё началось Россия в январе - апреле увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 25% Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - апреле 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $78,38 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. ТАСС вчера в 06:25