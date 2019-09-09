Общество
Фонтанка.РуИмпортер Alianta Group откроет винотеку в Петербурге
Крупный винный импортер Alianta Group откроет специализированный магазин у площади Восстания в Петербурге. Об этом 9 сентября сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, компания основана в 1993 году Арменом Гришкяном.
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с чего всё началось
О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».Коммерсантъвчера в 18:41
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Политика
Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин одержал победу на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 23:57
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Происшествия
Дальше было еще страшнее: 20 лет теракту на улице Гурьянова
Подрыв жилых домов на улице Гурьянова в первые дни сентября 1999 года стал переломным для массового сознания россиян.
Известия 07 сентября в 17:02
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Космос
Уникальные советские антенны в Крыму могут превратить музей или уничтожить
Вести Крым вчера в 04:11
Экономика
Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений
Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Политика
На выборах губернатора Ставрополья побеждает Владимир Владимиров
ГТРК Ставрополье 02:25
Политика
Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:26
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда вчера в 04:23
Происшествия
Душевнобольная женщина «заминировала» дом президента Словакии
В Словакии полиция искала бомбу в доме президента республики Зузаны Чапутовой, который находится под Братиславой.
REGNUM 01:33
Здоровье
Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Lenta.ru вчера в 21:25
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Главный единорос Москвы Андрей Метельский проиграл выборы
Глава московского отделения политической партии «Единая Россия» Андрей Метельский проиграл выборы в Московскую городскую Думу.
ЮграPRO 01:47
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Фото: iStock Министерство финансов поддержало поданный депутатами законопроект о продаже пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу, сообщают "Известия".
Inc. Russia 02:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Авто
Iveco намерен расширить производство в России
Итальянская компания Iveco намерена расширить производство в России.
Автоновости дня 02:49
Армия и оружие
У берегов Приморья приступили к испытаниям «Смерча»
Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч", который с 2017 года проходил модернизацию, вышел в залив Петра Великого для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний.
Российская газета 02:47