Общество

Фонтанка.РуФонтанка.РуИмпортер Alianta Group откроет винотеку в Петербурге

Крупный винный импортер Alianta Group откроет специализированный магазин у площади Восстания в Петербурге. Об этом 9 сентября сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, компания основана в 1993 году Арменом Гришкяном.
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с чего всё началось

Импортер Alianta Group открывает свои магазины

О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».
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Импортер Alianta Group открывает свои магазины

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АБН00:30
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