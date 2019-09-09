Экономика
КоммерсантъИмпортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:59, Вашингтон
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:39
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
Известия 13:57
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Футбол
Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»
Бомбардир.ру 15:24
Единоборства
Эксперты оценили шансы Нурмагомедова против Фергюсона
7 сентября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу подряд, победив с помощью удушающего приема американца Дастина Порье.
Известия 19:40
Общество
В мэрии нашли замену Владимиру Федорову
Кресло первого зама было вакантно с четверга, 5 сентября после увольнения Владимира ФЕДОРОВА опять таки в связи с представлением прокуратуры из-за отсутствия у него подлинного диплома о высшем образовании.
SakhaLife.ru 20:38
Общество
В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна
По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.
RT на русском 19:52
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика
Кувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области
Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 17:08
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Армия и оружие
Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери
Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
РИА Новости 17:21
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Экономика
МФО взаимного кредита
Стремясь компенсировать снижение доходов после увеличения регуляторных требований, микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами).
Коммерсантъ 18:41
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Здоровье
Диетологи рассказали, кому нельзя есть мясо
Вечерняя Москва 12:40
Политика
В ДНР сообщили о скором запуске поездов до Москвы и Петербурга
Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что прорабатывается вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения в Россию.
Московский Комсомолец 12:16
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли красное Знамя Победы
РИА Новости 20:57
Гаджеты
Россияне ждут от новых iPhone большей емкости аккумулятора - исследование
Российские пользователи ждут от новых моделей iPhone большей емкости аккумулятора и слота для второй sim-карты, показало исследование Hi-Tech Mail.ru в преддверии предполагаемой презентации новых смартфонов от Apple.
ПРАЙМ 20:30
Экономика
Банк «Сфера» запустил кешбэк по банковским гарантиям
Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года.
Банки.ру 07:13