О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».

с чего всё началось

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