Общество
КоммерсантъИмпортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
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с чего всё началось
О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».Коммерсантъвчера в 18:41
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Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 22:06
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Происшествия
Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей
В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.
Известия 00:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit.
News.ru вчера в 19:47
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Финансы
Корпорации по всему миру занимают рекордными темпами. Зачем?
Сентябрь традиционно является месяцем, когда корпорации резко увеличивают заимствования после летнего затишья, однако в этом году сентябрь оказался беспрецедентным.
Вести.Финанс вчера в 23:48
Здоровье
Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Lenta.ru вчера в 21:25
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Памфилова: Голосование завершено, серьезных нарушений не зафиксировано
Выборы прошли без серьезных нарушений, ни на одном избирательном участке в России голосование не признано недействительным, заявила глава ЦИК Элла Памфилова после закрытия всех участков.
Российская газета вчера в 14:27
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru вчера в 06:53
Гаджеты
Сдвоенная вдвижная фронтальная камера и основная четырехмодульная: опубликованы изображения и характеристики смартфона Vivo V17 Pro
iXBT.com вчера в 13:35
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Происшествия
В промзоне в Петербурге тушат пожар площадью 600 кв. м
Строительный мусор на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге горит на площади 600 кв. м. Об этом в понедельник сообщается на сайте городского главка МЧС.
ТАСС 00:16
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18