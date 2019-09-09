Общество

КоммерсантъКоммерсантъИмпортер Alianta Group открывает свои магазины

Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
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с чего всё началось

Импортер Alianta Group открывает свои магазины

О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания».
Коммерсантъвчера в 18:41

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Импортер Alianta Group открывает свои магазины

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Импортер Alianta Group откроет винотеку в Петербурге

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Импортер Alianta Group намерен открыть винотеку на Восстания

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Gazeta.SPbвчера в 22:21

Винный импортер Alianta Group откроет магазин на площади Восстания

АБН00:30
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Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

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Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
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Газета.Ru вчера в 20:24
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Сдвоенная вдвижная фронтальная камера и основная четырехмодульная: опубликованы изображения и характеристики смартфона Vivo V17 Pro

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На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

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В промзоне в Петербурге тушат пожар площадью 600 кв. м

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