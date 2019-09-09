Общество
КоммерсантъИмпортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru 17:01
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»
3DNews вчера в 02:47
Баскетбол
Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ
ProstoProSport 11:02
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:39
Здоровье
Названы профессии, которые повышают риск бесплодия
Укладчицы-упаковщицы, такелажницы, формовщицы занимаются тяжелым физическим трудом, что повышает риск выкидыша.
Волгоградская правда 14:39
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 18:22
Политика
Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму
По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий.
Ведомости 19:13
Политика
На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил кандидат от ЛДПР
Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов.
ТАСС 20:16
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС 21:09
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Космос
«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году
«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК вчера в 23:12
Политика
Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая
Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов, он набрал 58,82% голосов.
ФАН 20:55
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
На выборах главы Башкирии лидирует врио руководителя региона Радий Хабиров.
Известия 13:57
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Звезды сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и Виктор Хориняк снова вместе
Кузьмина сообщила о продолжении «Кухни».
7Дней.ру 17:03
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Политика
Единый день голосования почти не принес сюрпризов
Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Политика
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Российская газета 10:26
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58