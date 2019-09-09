Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.

Футбол Италия одержала победу над сборной Финляндии Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Здоровье Названы профессии, которые повышают риск бесплодия Укладчицы-упаковщицы, такелажницы, формовщицы занимаются тяжелым физическим трудом, что повышает риск выкидыша.

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».

Политика Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий.

Политика На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил кандидат от ЛДПР Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Политика Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Космос «Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году «Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.

Политика Хорохордин побеждает на выборах главы Алтая Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов, он набрал 58,82% голосов.

Политика На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров На выборах главы Башкирии лидирует врио руководителя региона Радий Хабиров.

Экономика LG откладывает трубку Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.

Политика Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

Экономика Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.

Шоу-бизнес Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.

Политика Единый день голосования почти не принес сюрпризов Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Футбол Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.