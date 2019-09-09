Общество

КоммерсантъКоммерсантъИмпортер Alianta Group открывает свои магазины

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Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
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Импортер Alianta Group открывает свои магазины

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